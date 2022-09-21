Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Iğdır İl Başkanlığı desteğiyle kentteki İnönü İlkokuluna yapılan ve Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ismi verilen kütüphane hizmete girmesi dolayısıyla program düzenlendi.

Okulun önündeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.