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Türkiye
AA 21.06.2023 18:10

Enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Zeynep yürümeye ve konuşmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'taki depremlerden sonra Şanlıurfa'da enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Zeynep Küçükler'in yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Zeynep'in tedavi sürecine ilişkin videoyu paylaştı.

Koca, bu paylaşımında, şu bilgileri verdi:

"6 Şubat depreminde Şanlıurfa'da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep, acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için uçak ambulansla Ankara Cebeci Hastanesi'ne getirilmişti. Tedavisi Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ediyor. Ciddi ilerleme gösteren Zeynep, kol kola da olsa yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladı. Hastamızla yakından ilgilenen ekibe teşekkür ediyor, Zeynep'e tekrar geçmiş olsun diyoruz."


Videoda, Zeynep'in dedesi Mehmet Yılmaz Küçükler de yaşadıklarını ve duygularını anlattı.

Depremde oğlunu ve gelinini kaybettiğini, iki torununun ise göçük altından çıkarıldığını belirten Küçükler, "Torunumun tedavisi sürüyor. Aynı zamanda ben de tedavi görüyorum. Allah razı olsun, bizimle çok ilgileniyorlar, burada çok rahatız, iyiyiz. Ankara'dan sevk edildiğinde Zeynep konuşamıyordu, ağrıları çoktu. Bu 2 ay zarfında çok ilerleme kaydetti." ifadelerini kullandı.

"Zeynep'in şu anda iletişimi çok iyi"

Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatma Nur Kesiktaş da Zeynep'in yaşadığı travma ve sağlık sorunlarına dikkati çekerek, psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan bir ekiple tedavi sürecinin yürütüldüğünü vurguladı.

Kesiktaş, "Zeynep şu anda konuşmaya başladı, iletişimi çok iyi. Aynı zamanda 'walker'la yürümeye başladı. Depremzedelerimize gerek deprem alanında gerekse hastanemizde rehabilitasyon süreçlerinde hizmet ettik. Hepsini ailemiz gibi görüyoruz, bütün ekibimizle elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Fahrettin Koca Deprem
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Enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Zeynep yürümeye ve konuşmaya başladı
Enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Zeynep yürümeye ve konuşmaya başladı
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