Kahramanmaraş'taki 320 daireli ebrar sitesi kentteki büyük yıkımı gösteren noktalardan yalnızca biriydi.

Onlarca kişinin enkaz altında kaldığı bu sitedekilerin yardımına ilk günden jak ekipleri yetişti.

42 kişi jandarma arama kurtarma ekipleri sayesinde enkazdan kurtarılıp hayata döndü.

O mucize anlarına ait görüntülere ise TRT Haber ulaştı.

"İlk defa enkaz altında kaldım zaten"

Kurtarma ekibinin enkazdan çıkardığı bir çocukla muhabbeti de kameraya yansıdı.

Hangi takımı tuttuğu sorulan minik Muhammed, "Ya Galatasaray, çok sormayın soru. İlk defa enkaz altında kaldım zaten." yanıtını verdi.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Tahsin Özkan