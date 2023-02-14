Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 18:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Enkaz altındaki çocuktan kurtarma ekibine: Çok soru sormayın
Jandarma Arama Kurtarma timleri, Kahramanmaraş'ta moloz yığınına dönen 320 daireli Ebrar Sitesi'nin enkazındaydı. 42 depremzedeyi sağ salim çıkarmayı başaran kahramanlar, enkaz altındakiler için umut ışığı oldu.
Kahramanmaraş'taki 320 daireli ebrar sitesi kentteki büyük yıkımı gösteren noktalardan yalnızca biriydi.
Onlarca kişinin enkaz altında kaldığı bu sitedekilerin yardımına ilk günden jak ekipleri yetişti.
42 kişi jandarma arama kurtarma ekipleri sayesinde enkazdan kurtarılıp hayata döndü.
O mucize anlarına ait görüntülere ise TRT Haber ulaştı.
"İlk defa enkaz altında kaldım zaten"
Kurtarma ekibinin enkazdan çıkardığı bir çocukla muhabbeti de kameraya yansıdı.
Hangi takımı tuttuğu sorulan minik Muhammed, "Ya Galatasaray, çok sormayın soru. İlk defa enkaz altında kaldım zaten." yanıtını verdi.
Haber: Semih Kılıç
Kamera: Tahsin Özkan
Etiketler: Deprem Jandarma Genel Komutanlığı Kahramanmaraş
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