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Türkiye
AA 15.03.2024 17:15

Engelli köpekleri varillerden yaptığı "tren"le gezdiriyor

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, ATV tarzı aracının arkasına bağladığı plastik varillerden yaptığı "tren"le engelli köpeklerini gezdiriyor.

Engelli köpekleri varillerden yaptığı "tren"le gezdiriyor

Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin Gölbaşı'nın Oyaca Mahallesi'ndeki bakımevinde 560 köpeğe bakılıyor. Bu köpeklerin 300'den fazlasının ise engeli bulunuyor.

Engelli köpekleri varillerden yaptığı "tren"le gezdiriyor
Engelli köpekleri varillerden yaptığı "tren"le gezdiriyor

Özgünlü, yaptığı açıklamada, derneğin yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösterdiğini, destekler sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından kurtarılan hayvanların bakımının üstlenildiğini anlattı.

Engelli köpekleri varillerden yaptığı "tren"le gezdiriyor

Engelli köpekleri bu şekilde gezdiren yabancı birini sosyal medyada gördüğünü bildiren Özgünlü, "Onlar yaptıysa biz neden yapmayalım?" diyerek projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Özgünlü, "Çocuklarım da çok mutlu oldu ben de çok mutlu oldum. En azından hem insan yüzü görüyoruz hem de çevreyi görmüş oluyorlar." diye konuştu.

Engelli köpekleri varillerden yaptığı "tren"le gezdiriyor

"Bu kadar çok sevileceğini düşünmemiştim"

Sosyal medyada paylaştığı, ATV tarzı aracının arkasına bağladığı plastik varillerden yaptığı "tren"le engelli köpeklerini gezdirdiği görüntülere yönelik ilgiye şaşırdığını kaydeden Özgünlü, "Bu kadar çok sevileceğini düşünmemiştim. Ben öylesine paylaştım, test sürüşüne çıkmıştım. Anlık bir gelişmeyle paylaştım videoyu. Daha trenimizin tamamlanmış hali değil, daha farklı projelerimiz var, bitmemiş haliyle karşınızdayız şu anda." dedi.

"Alana girdiğimizde çok enerjik ve mutluydular"

Engelli köpeklerin özel kumlar üzerinde yaşadıklarını, tren gezisinin onlara iyi geldiğini fark ettiğini bildiren Özgünlü, "Alana girdiğimizde çok enerjik ve mutluydular. Arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladılar. Böyle gezmenin onlara çok iyi geldiğini fark ettim. O yüzden her hafta altışarlı altışarlı gezdiriyorum." diye konuştu.

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