Kurtuluş Savaşı mücadelesinde açılan Çanakkale cephesinde Kastamonu en çok şehit veren iller sıralamasında ilk sırada yer aldı. İnebolu’dan Ankara’ya mühimmat sevkiyatı yaparken Şerife bacı kucağında çocuğuyla birlikte şehit oldu.

Kurtuluş Savaşında Kastamonu’nun tarihte ayrı bir önemi olan Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzlük Köyü’nde 40 erkek Kurtuluş Savaşı’nda cepheye koştu.

1915 yılında cepheye koşan yaşları 15-20 yaş arasında olan 40 erkekten 35 tanesi şehit olup köyüne geri dönemedi. 4 erkek ise gazi olarak köyüne dönerken 1 erkek ise resmi kayıtlara kayıp olarak geçti.

Köy sakinleri kahramanlarının köyde toplanıp savaşa gittikleri mevkiye Karakışla adını verdi. Şehitlerinin hatırasını ise hiç unutmadı. Karabük Üniversitesi, Kastamonulular Derneği ve Güzlük Köyü Derneği iş birliğinde her yıl 16 Mart’ta kahraman 35 askerini anmak için ‘Onlar gelemedi, biz geldik. Çanakkale Şehitlerimizi Anma Etkinliği’ adlı program tertip etti.

İlk olarak köyde cephede şehit olan 35 erkeği temsil eden ve üzerlerinde askeri kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda 35 askerin künyelerinin asıldığı fidanlık oluşturuldu.

Bu yıl 5’ncisi düzenlenen etkinlik için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ikamet eden onlarca köy sakini soğuk havaya aldırmadan köy meydanında buluştu.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda Çanakkale’de şehit olan 35 askerin isimleri tek tek okundu.

Her okunan isimde tüm köy sakinleri hep bir ağızdan ‘burada’ diye haykırdı.

Atalarını anmak için bir araya gelen köylüler kazanlarda keşkek pişirdi. Pişirilen keşkekler cephede şehit olan Ataları için etkinliğe gelen vatandaşlara ikram edildi.

Programda Güzlük Köyü şehitlerinin yanı sıra Yeni Zelanda’da camide gerçekleştirilen terör saldırısında hayatlarını kaybedenler de unutulmadı. Tüm şehitler için dua edildi.

Duanın ardından 35 şehidi temsil eden fidanlık ziyaret edildi.

Kaynak: TRT Haber