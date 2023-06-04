En buruk mezuniyet: Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafını taşıdılar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde okurken yarıyıl tatili için gittikleri memleketlerinde depremde Ayşe Çinkılıç memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Gülistan Aktürk ise Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetmişti.
Duygu dolu anlar
Üniversitenin mezuniyet töreninde 2 bin 834 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.
Üniversitenin spor kompleksinde düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri mezuniyet geçiş töreninde depremde hayatını kaybeden Ayşe Çinkılıç’ın fotoğrafını taşırken, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ise depremde hayatını kaybeden Gülistan Aktürk’ün fotoğrafını taşıdı.