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Türkiye
İHA 04.06.2023 10:56

En buruk mezuniyet: Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafını taşıdılar

Yarıyıl tatili için gittikleri memleketlerinde yaşanan depremde hayatını kaybeden üniversiteli 2 kız öğrenci mezuniyet töreninde unutulmadı. Mezuniyet geçidinde arkadaşları depremde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafını taşıdı.

En buruk mezuniyet: Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafını taşıdılar
[Fotograf: İHA]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde okurken yarıyıl tatili için gittikleri memleketlerinde depremde Ayşe Çinkılıç memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Gülistan Aktürk ise Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetmişti.

En buruk mezuniyet: Depremde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafını taşıdılar

Duygu dolu anlar

Üniversitenin mezuniyet töreninde 2 bin 834 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

Üniversitenin spor kompleksinde düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri mezuniyet geçiş töreninde depremde hayatını kaybeden Ayşe Çinkılıç’ın fotoğrafını taşırken, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ise depremde hayatını kaybeden Gülistan Aktürk’ün fotoğrafını taşıdı.

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