TRT Haber ekibi, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Havacılık Daire Başkanlığı'nın Gölbaşı'ndaki merkezine konuk oldu. Hem polis hem de pilot olan bu özel birimin nasıl çalıştığını görüntüledi.

Onlar polis teşkilatının gökyüzündeki gözü. Havadan suçluyu tespit ediyor ve operasyon için düğmeye basıyorlar.

Semaların yıldız polisleri 81 ilde 7 ayrı filoda görev yapıyorlar. Narkotik, trafik, asayiş ve terör operasyonlarına katılan gökyüzü polisleri görevlerini helikopter, İHA'lar ve keşif uçaklarıyla gerçekleştiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Havacılık Daire Başkanlığı, 19 Ekim 1981'de kuruldu. İlk olarak keşif ve gözetleme helikopteri kullanan emniyetin bu özel dairesi, bugün devasa bir yapıya dönüşmüş durumda.

Helikopter, keşif uçağı ve İHA'ları kullanacak pilotlar zorlu sınavlardan geçiyor. Başarılı olanlar, semaların yıldız ekibine katılıyor.

Gökyüzü polisleri, asayiş, narkotik ve terör operasyonlarında görev başında. İnsanlı, insansız keşif uçaklarıyla terör örgütlerine göz açtırmıyorlar.

Havacılık daire başkanlığı elinde bulunan teknolojiyi sürekli geliştiriyor.

Terör operasyonlarında özel harekat timleri ile ortak operasyon yapılıyor. Emniyet teşkilatı bu birim sayesinde her koşulda 7 gün 24 saat gökyüzünde görev yapabiliyor.

Kaynak: TRT Haber