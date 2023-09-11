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Türkiye
AA 11.09.2023 10:13

Emniyet kemeri takmayan yolcu uçaktan indirildi

THY'nin İstanbul Havalimanı-Elazığ seferinde kabin görevlilerinin uyarısına rağmen emniyet kemeri takmayıp taşkınlık çıkaran yolcu, polis nezaretinde uçaktan indirildi.

Emniyet kemeri takmayan yolcu uçaktan indirildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Dün İstanbul-Elazığ seferini yapacak THY uçağı, yolcularını kabul ettikten sonra havalanmak üzere pist başına hareket etti.

Kalkış öncesi yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden kabin personeli, emniyet kemerini takmadığını fark ettiği yolcuyu uyardı.

Yolcu, emniyet kemerini takmayıp uçak içinde taşkınlık yapınca uçağın pilotu kalkıştan vazgeçerek tekrar körüğe geri döndü.

Uçuş emniyetini ihlal ettiği için yolculuktan men edilen kişiye uçaktan inmesi gerektiği belirtildi.

Yolcu taşkınlığa devam edince uçağa polis ekipleri davet edildi.

Sorunlu yolcu polis ekipleri nezaretinde uçaktan indirilirken, sefer yaklaşık 2,5 saat gecikmeli olarak yapılabildi.

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