"Anneler Günü" dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi emniyet personeli ile annelerinin fotoğraflarından hazırlanan klip, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Öpüp koklamaya doyamadığı evlatlarını, can yoldaşları eşlerini vatan topraklarına emanet eden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan ve nice kahraman evlatlar yetiştiren annelerimiz;#AnnelerGünü 'nüz kutlu olsun. Mübarek ellerinizden öperiz. pic.twitter.com/xoE13oKIdc — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) 11 Mayıs 2019

"Dağlıca Türküsü" eşliğinde ilerleyen klip "Öpüp koklamaya doyamadığı evlatlarını, can yoldaşları eşlerini vatan topraklarına emanet eden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan ve nice kahraman evlatlar yetiştirmekte olan annelerimiz, anneler gününüz kutlu olsun, mübarek ellerinizden öperiz" mesajıyla sona eriyor.

Kaynak: AA