Polis Akademisi Başkanlığı, alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları arasından seçileceğini duyurdu.

Buna göre 200’ü kadın, bin 800’ü erkek olmak üzere toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı alımı yapılacak.

Adayların lisans mezunu olması şartı aranıyor.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin bilgiler, Temmuz ayında yapılan KPSS sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Diğer yandan Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere, en lise mezunu 500 kadın öğrenci alımı da yapılacak.

Başvuru tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Kaynak: TRT Haber

