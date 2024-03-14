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Türkiye
AA 14.03.2024 19:45

Elazığ'da köpeklerin saldırısına uğrayan öğrenci yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yere düşerek yaralanan lise öğrencisi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Elazığ'da köpeklerin saldırısına uğrayan öğrenci yaralandı

İlçenin Gültepe Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Y.S. okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırısından çantasını kendisine siper ederek kurtulan Y.S, bu esnada yere düştü.

Kız öğrenci, diz kapaklarından, sol elinden ve sağ dirseğinden yaralandı.

Durumu gören çevredekilerin müdahalesi ile köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Y.S, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Y.S'nin yakını İ.S, mahallede son zamanlarda sahipsiz köpek sayısının arttığını belirterek, benzer durumların bir daha yaşanmaması için yetkililerden tedbir alınmasını istediklerini söyledi.

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