İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, biri sohbet evi olmak üzere belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında bölge ve il kadın sorumlularının da bulunduğu 18 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılanlara para ve gıda yardımında bulundukları, halen sohbet düzenledikleri, il dışından tutukluları ziyarete gelen tutuklu yakınlarını evlerinde misafir ettikleri ve örgütten kopuşları engellemeye çalıştıkları tespit edilen 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar para, örgütsel doküman ve birçok dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA