Türkiye
Elazığ'da DEAŞ operasyonları: 7 gözaltı
31 Aralık 2018 Pazartesi 12:36 - Son Güncelleme 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:39
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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