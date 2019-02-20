OECD'nin Türkiye'nin son 10 yıllık çevre performansını övdüğü raporda, ormanlar önemli yer tutuyor. Raporda, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından önemi ve çevre koruma anlanında ilerleme kaydettiği vurgulandı.

2008-2018 yıllarını kapsayan rapora göre, Türkiye OECD üyesi pek çok ülkenin aksine, Orman alanlarını genişletmeyi başardı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri de bu tespiti doğruluyor.

4 milyar 300 milyondan fazla fidan toprakla buluştu

Türkiye genelinde son 16 yılda 5 milyon hektardan fazla alanda çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarla 4 milyar 300 milyondan fazla fidan toprakla buluşturuldu. Bu fidanların çoğunluğu ağaçlandırma, erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi gibi orman geliştirme faaliyetlerinde kullanıldı. Bir kısmı ise karayolu kenarları, okul ve hastane bahçeleri ile mezarlıklara dikildi.

2018'de 263 milyon 76 bin fidan dikildi

Sadece 2018 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 277 bin 134 hektar alanda çalışma yapılarak 263 milyon 76 bin fidan dikildi.

Mesire sayısı 92'den bin 375'e çıktı

2002 yılında 92 olan mesire yeri sayısı, 2018 yıl sonu itibarıyla bin 375'e çıktı.

Yine 2018 yılı sonundaki verilere göre, Türkiye genelinde 137 Şehir Ormanı kuruldu.

Hedef, 2023'te Türkiye yüz ölçümünün yüzde 30'unun orman olması

Türkiye'nin şu anki orman varlığı 22, 3 milyon hektar. Hedef bu sayıyı 2023'e kadar 23,5 milyon hektara çıkarmak. Hedef gerçekleştirildiği taktirde Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'u ormanla kaplı olacak.

Kaynak: TRT Haber