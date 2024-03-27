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Türkiye
AA 27.03.2024 15:37

Ekmek arası uyuşturucuya 15 yıl hapis talebi

Adana'da, gözaltında bulunan arkadaşına döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu getirdiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekmek arası uyuşturucuya 15 yıl hapis talebi

Adana Cumhuriyet Savcılığınca, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 14 Ekim 2023'te tutuklanan S.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık S.B'nin, farklı bir suçtan Şakirpaşa Polis Merkezi'nde gözaltına bulunan arkadaşı S.E'ye yemek götürme bahanesiyle döner ekmeği arasına uyuşturucu gizlediği belirtildi.

Merkezde görevli polislerce yapılan aramada, ekmek arasında 5 uyuşturucu hap saklandığının tespit edildiği anlatılan iddianamede, S.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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