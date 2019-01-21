Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan hastaları kurtarma ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde hamile Müslüme Altınparmak'ın hastaneye ulaştırılması için çalışma başlattı.

Zorlu mücadele 4 saat sürdü

Karla mücadele ekipleri, 4 saat süren zorlu çalışmanın ardından sağlık personelinin mezraya ulaşmasını sağladı.

Düşük yaptığı belirlenen hasta, Çaldıran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doğum yapan kadına 3 saatte ulaşıldı

Van'ın Çatak ilçesi Narlı Mahallesi'nde doğum yapan Hatun Naz'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yolun kapalı olması üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından UMKE ve sağlık personelinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Kaynak: AA