Ağrı'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Valilik, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerinde taşımalı eğitim veren okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik ayrıcı kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını açıkladı.

Elazığ

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi.

Elazığ'da gece başlayan kar yağışı sabaha karşı kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: TRT Haber, İHA