Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.

Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.

Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Demir, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini ifade etti.

Malatya

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Üniversitelerde eğitime kar engeli

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi, İnönü Üniversitesi'nde ise 3 Ocak'ta yapılacak sınavlar ileri tarihe ertelenerek, Tıp ve Diş hekimliği fakültelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Üniversitemize bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında 3 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle öğrencilerimizin final sınavlarında mağduriyet yaşamamaları için 3 Ocak 2019 günü yapılacak sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri üniversitemiz web sitesinde duyurulacaktır. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kaynak: AA, DHA