Türkiye
Edirne'de nehirden uyuşturucu sevkiyatı engellendi28 Ekim 2019 Pazartesi 11:36 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 12:37
Edirne'de Avrupa ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geçirmeye çalıştıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin Avrupa ülkelerinden temin ettikleri skunk maddesini Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geçirmeye çalıştıklarını belirledi.
Nehir kenarına operasyon düzenlenen polis ekipleri, iki çuvaldaki 27 pakette yaklaşık 15 kilogram skunk ele geçirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: uyuşturucu operasyonu narkotik Meriç nehri