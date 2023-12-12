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Türkiye
AA 12.12.2023 13:32

Edirne'de boru patladı, sokaklar suyla doldu

Edirne'de, Yancıkçışahin Mahallesi'nde patlayan borudan yüzeye çıkan su, sokaklara taştı. Taşan su sebebiyle yürümekte zorlanan vatandaşlar konunun bir an önce çözüme ulaştırılmasını istedi.

Edirne'de boru patladı, sokaklar suyla doldu

Mahalleye su sağlayan borularda meydana gelen patlama nedeniyle civardaki cadde ve sokaklar suyla doldu.

Suyun kaldırımların üzerine kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Akan suyun Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünü kaplaması nedeniyle araç trafiği de aksadı.

Boru patlaması gibi sorunlar nedeniyle su kesintilerinden şikayetçi olan vatandaşlar, bir süredir suların bulanık akması nedeniyle de mağdur olduklarını ifade etmişti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İçme suyunda da renk değişimi yaşanmıştı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kentte 26 Kasım'dan bu yana içme suyunda renk değişimiyle başlayan ciddi bir sorunun yaşandığını aktarmıştı.

İçme suyunun alındığı barajda yer alan sisteme, üst seviyeden alınması gereken suyun dip seviyeden alınmasına neden olan bir zarar verildiğini açıklayan Gürkan, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu.

"Sabotaj" ihtimali üzerinde duran Gürkan, Gürcistan'dan gelen dalgıçların barajdaki sistemi düzeltme çalışmalarına başladığını, su ile ilgili sıkıntıların birkaç gün daha yaşanacağını kaydetmişti.

Gürkan, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada kent geneline su verildiğini belirtmiş, su kesintilerinin yaşandığı günlerde vatandaşlar çeşmelerden ya da su tankerlerinden su temin etmişti.

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