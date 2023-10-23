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Türkiye
DHA 23.10.2023 11:11

Edirne'de bir evde 100 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de bir evin bahçesi ve içinde 100 düzensiz göçmen devriye sırasında bekçiler tarafından fark edilip yakalandı.

Edirne'de bir evde 100 kaçak göçmen yakalandı
[Fotograf: DHA]

Çavuşbey Mahallesinde bekçiler devriyeleri sırasında sokak üzerindeki evden gelen sesler üzerine arama yaptı. Evin bahçesinde çok sayıda kişi olduğunu gören bekçiler durumu polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde evin bahçesi ve içerisinde 100 kaçak göçmenin saklandığı tespit edildi.

Edirne'de bir evde 100 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100'den fazla kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Göçmenleri Edirne'ye getiren organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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