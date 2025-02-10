Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş şubeleri ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kentteki pansiyonlarda gerçekleştirilen denetimlere 20 personel katıldı.

Denetimlerde Irak, Özbekistan ve Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada sınırı yasa dışı geçerken kullanılacağı değerlendirilen yağmurluk, çizme ve ip bulundu.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.