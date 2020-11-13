Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.

Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Çakırbey Mahallesi mevkisinde, sürücülüğünü B.A'nın yaptığı 04 D 5370 plakalı minibüsün saat 07.30 sıralarında devrildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazada, araç şöförü hafif yaralanırken yabancı uyruklulardan 2'si hayatını kaybetmiş 29'u yaralanmıştır. Araç sürücüsü B.A. gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."