Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 02:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Bursa’da önündeki otomobili geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir fabrikanın duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 23.45 sıralarında Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Abdullah Cabi yönetimindeki otomobil, Göl istikametinde önünde seyir halindeki bir başka otomobili solladığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Cabi’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir fabrikanın duvarına çarpıp, takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cabi ile otomobilde bulunan Aysun T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
2 kişinin cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Cabi'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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