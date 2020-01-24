Son bir haftadır Sibirya soğukları etkisinde olan Erzurum'da göl ve akarsular buzla kaplandı.

Çoruh Nehri'nin kenarlarına uyarı tabelaları asıldı

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 ila 20 derecede seyrettiği Erzurum'da, dünyanın en hızlı akış hızına sahip nehirlerinden biri olan Çoruh dondu.

Erzurum'un kuzeyindeki 3 bin metre rakımlı Mecsit Dağları’ndan doğarak Bayburt'tan geçip İspir'e ulaşan Çoruh Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

İspir ilçesi sınırı boyunca yüzeyi donan Çoruh Nehri'nin kenarlarına uyarı tabelaları asıldı. Nehir kenarı boyunca belirli aralıklarla "Dikkat su yüzeyinde kırılabilir ince buz tabakası" ve "Kırılabilir ince buz tabakası tehlikelidir" uyarı levhaları konuldu.

Kaynak: DHA