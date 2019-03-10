Ağırlığı 26 ton, uzunluğu ise 27 metre olacak. Pamukkale Belediyesi'nce Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabına, dev horoz heykeli dikiliyor.

Yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanıldı. Kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde olacak heykel, ışıklandırma sisteminin yapılmasının ardından yerine yerleştirilecek.

Dev horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Ayrıca heykel renkli ışıklandırma sistemiyle aydınlatılacak.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin geride bıraktıkları 5 yılda tarihe not düşen projeleri hayata geçirdiklerini, sağlıktan eğitime, güvenlikten sosyal projelere, turizmden gençliğe Türkiye'de ilklere imza attıkları vizyon projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu projelerin içerisinde en özelinin birinci etabını da açacaklarını dile getiren Gürlesin, şunları belirtti:

"Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı. Burası için 2016 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığına başvuru yaptık. Bozuk makilik olan bu alan için bir proje hazırladık. Yaklaşık 8 ay süren proje sürecinde nerede ağacın az olduğu ve hangi noktalara hangi temaları koyabiliriz diye gerçekten çok çalıştık, bu eserlerin ortaya çıkması için bir anlamda nakış nakış işledik. Projemiz Türkiye genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığına sunulan bin 451 proje içerisinde tematik kent ormanı özelliği anlamında birinci seçildi, tematik olarak yapılan en büyük kent ormanı özelliğini taşımakta."

"Horoz heykeli kentin genelinden görülebilecek"

Şelale, El Sanatları, Kır Lokantası, Gençlik Vadisi, Sonsuzluk Bahçesi gibi etaplardan oluşan Millet Parkı'nda Horoz Köy etabı da bulunduğunu bildiren Gürlesin, "Proje kapsamında Horoz Köy etabında yapmakta olduğumuz 11 metre kaidesiyle 16 metre yüksekliğinde toplam 27 metre yüksekliğinde bir horozumuz var. Biz bunun sadece Türkiye'de değil dünyada bir numara olacak olduğunu iddia ediyoruz. Horoz heykeli için Guinness'e başvuracağız. İnşallah Guinness Rekorlar Kitabı'na da bu horozumuzla da girip hem Denizli'mizin hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı vereceğiz." diye konuştu.

Millet Bahçesi Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabında Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için 26 ton demir kullanıldığı, kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğindeki horoz heykelinin kentin genelinden görülebileceği belirtildi.

Kaynak: AA, TRT Haber