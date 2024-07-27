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Türkiye
AA 27.07.2024 23:20

Düğünde terör propagandası yapan 4 zanlı tutuklandı

Siirt merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Düğünde terör propagandası yapan 4 zanlı tutuklandı

X sosyal medya platformunda önceki gün yer alan, Kurtalan ilçesindeki düğün salonunda çekilen görüntüde terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren söylemlerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince görüntüye ilişkin başlatılan çalışmada Siirt ve Batman'da gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

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Siirt PKK/KCK
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