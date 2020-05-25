Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla kentteki içme suyu problemlerini çözmeye devam ediyor.

Suruç Ovası sulaması inşaatının tamamlanıp faaliyete girmesiyle birlikte bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan DSİ, içme suyu problemi bulunan ilçeye arıtma tesisi kazandırmak için çalışmalarına başladı.

İçme suyu tesisi inşaatı ile birlikte isale hattı inşaatında 15 bin 887 metre uzunluğunda çelik boru, 3 bin 673 metre uzunluğunda HDPE boru ve ek parçaları ile çalışmalar yapılacak.

"2050 yılına kadar hizmet edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, "Çalışmaları devam eden içme suyu tesisinin 1. ve 2. etabının tamamlanması ile 2050 yılına kadar hizmet edecek 80 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin yapılması, ekipman temin montajı, personel eğitim ve tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede Suruç ilçesi ve bağlı 25 adet kırsal mahalleye memba kalitesinde içme suyu temini sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.