Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Beşikdüzü ilçesinde yaptığı denetim ve kontrollerde, iki otomobilin trafikte drift yaptığı tespit edildi.

Ekipler, sürücülere 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 10 bin 20 lira ceza kesti.

Ayrıca, her iki araç da trafikten menedildi.

Kaynak: AA