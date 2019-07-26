Türkiye
Drift yapan sürücülere 10 bin 20 lira ceza
26 Temmuz 2019 Cuma 14:52 - Son Güncelleme 26 Temmuz 2019 Cuma 14:59
Trabzon'da otomobilleriyle drift yapan 2 sürücüye 10 bin 20 lira ceza kesildi, araçlar da trafikten menedildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Beşikdüzü ilçesinde yaptığı denetim ve kontrollerde, iki otomobilin trafikte drift yaptığı tespit edildi.
Ekipler, sürücülere 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 10 bin 20 lira ceza kesti.
Ayrıca, her iki araç da trafikten menedildi.
Kaynak: AA
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