Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.04.2025 06:31

Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanında ölenlerin sayısı 79'a çıktı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanında ölenlerin sayısı 79'a çıktı
[Fotograf: Reuters]

CNN'in haberine göre, başkent Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı dün, içeride en az 300'e yakın müşteri varken çöktü.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkaz altında kalan 79 kişi öldü.

Enkazda arama faaliyeti sürerken, çıkarılan yaklaşık 160 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Mekanın yakınına geçici bir morg ve kan bağış merkezi kuruldu.

İnsanların yardım çığlıklarının duyulduğu aktarılan Mendez'in açıklamasında, "Yaşam umudu olduğu sürece, tüm yetkililer bu insanları kurtarmaya çalışacak." ifadesi yer aldı.

Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de ölenler arasında bulunduğu aktarıldı.

Çökme esnasında sanatçı Rubby Perez ile orkestrasının sahnede performans sergilediği kaydedildi.

Gün doğumu sonrası havadan çekilen görüntülerde, binanın ortasında geniş bir deliğin oluştuğu görüldü.

Çökmenin nedeninin soruşturuluyor.

3 günlük yas

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, açıklamasında, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

Eğlence mekanına giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Abinader, "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmalarında yorulmadan çalışıyor." ifadesini kullandı.

"Jet Set", pazartesi geceleri etkinliklerine katılım açısından Dominik Cumhuriyeti'nin en ünlü eğlence mekanlarından biri olarak gösteriliyor.

Sıradaki Haber
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:31
ABD'nin Virginia eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü
06:51
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
06:26
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'ya hava saldırısı düzenledi
01:42
İsrail ordusu Lübnan’daki Hizbullah’a ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı
01:38
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Iğdır'da konuştu
00:43
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile İstanbul'daki görüşmeler Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili değil
Bazı illerde kar etkili oldu
Bazı illerde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Burnuna kaçan küpeyle senelerce yaşadı
Burnuna kaçan küpeyle senelerce yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ