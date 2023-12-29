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Türkiye
AA 29.12.2023 12:50

Doğuda kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı, Erzurum ile Kars'ta kapanan yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma açıldı.

Doğuda kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Kars'ın Digor ilçesinde yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Mihralibey köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda kar püskürtme aracı ile çalışma yapıldı.

Yoldaki karların savrulmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı ancak bölgede tipi etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dün kapanan 50 yerleşim yerinin yolu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mücadeyesiyle açıldı.

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Ardahan Erzurum Kars Kar Yağışı
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