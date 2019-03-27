Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU...

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 8, Muş'ta 7, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 2 derece olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA