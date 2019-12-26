Türkiye
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor26 Aralık 2019 Perşembe 15:04 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 15:06
Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Doğu Karadeniz hava durumu Fırtına meteoroloji