Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber