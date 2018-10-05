Doğu Karadeniz'de sağanak sel ve heyelana yol açtı

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası Trabzon Araklı'da Kaşıkçı deresi taştı, çevredeki bir cami ile ev ve bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçe geçişi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları ile alt yapıda hasarlar oluştu.

Rize'de şelale taştı

Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı.

Artvin'de heyelan

Artvin'de etkili olan sağanak heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkisi heyelan sonucu dün gece ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri gece boyu sürdürdüğü çalışma ile kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Bölgede araç ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin-Şavşat karayolunun 37'inci kilometresi Pınarlı mevkisinde dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapalı karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

Vali Doğanay: Can ve mal kaybı yaşanmadı

Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentteki heyelanlarda can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek "Artvin-Şavşat-Ardahan Karayolumuz yola düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ve İl Özel İdaremize ait ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine giderek çalışmalara başlamıştır. Artvin'imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA