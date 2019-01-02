Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde havanın çok bulutlu, Muş, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sisin etkili olacağı bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 9, Muş'ta 7, Van'da 6 ve Bitlis'te 5 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4, Muş'ta 3, Hakkari'de 1 ve Bitlis'te sıfır derece.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma, don ve çığ beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA