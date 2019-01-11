Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 10, Bitlis'te 15, Hakkari ve Muş'ta 16 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van ve Hakkari'de 3, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta 2 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA