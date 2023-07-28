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Türkiye
AA 28.07.2023 20:39

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotograf: İHA]

İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkiinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yangına müdahale edilirken, orman işçileri de iş makineleriyle alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında 5 hektar ormanlık, 15 hektar da otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Diyarbakır Orman Yangını
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