Türkiye
Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2019 Cuma 11:11 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 11:27
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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