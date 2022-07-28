Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) yapılan başvuru sonucu coğrafi işaret tescil belgesi alan "Diyarbakır ciğeri kebabı" da tescilli lezzetler arasına girdi.

Kentte günün her öğününde talep gören ciğer kebabının tescil belgesi alması dolayısıyla tarihi Ongözlü Köprü'de şenlik düzenlendi.

Şenlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren kurulan çok sayıda tezgahta hazırlanan yaklaşık 600 porsiyon ciğer kebabı, katılımcılara ikram edildi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, etkinlikte yaptığı konuşmada, insanlık tarihinde yerleşik hayata geçiş sürecinde tarım ve hayvancılığın ilk örneklerinin görüldüğü Diyarbakır'ın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ı güzellikleriyle tanıtmanın aşamalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Eker, "Diyarbakır'a ait 48 ürün tescil aldı. Daha da çok var. 33 medeniyetin her birisi bir değer kattı buraya. Hepsinin beslendiği yer bu aziz coğrafyadır" dedi.

Eker, ürünlerin tescil almasında emeği olanlara teşekkür etti.

"Gastronomi bizim petrolümüz"

Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya da kadim kent Diyarbakır'ın gastronomi ürünlerini tescilletmek için sivil toplum kuruluşları olarak ortak bir akıl oluşturduklarını söyledi.

Tescilli ürün sayısıyla Diyarbakır'ın ilk 3 il arasında yer aldığını Kaya, ciğer kebabının hazırlanışı, ikramı ve satışıyla ilgili yaptıkları sunumda Türk Patent ve Marka Kurumunun hemen tescili verdiğini kaydetti.

Kaya, "Tescilli ürünlerde genellikle ürün tescillenir ve ticarileştirilmeye çalışılır. Biz şanslıyız, çünkü ticarileşmiş ve 350'den fazla iş yeri açılmış, istihdam sağlamış. Gastronomi bizim petrolümüz. 100 yıl ya da 200 yıl değil, binlerce yıl ömrü var. Gastronomiden daha çok ekmek yiyeceğimize inanıyoruz. Bizler çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Haşim Erkan, ciğer kebabının kentin yüzyıllık kültürü olduğunu, ciğer kebabı sayesinde çok sayıda kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Erkan, "Yıllardır ciğer kimin diye tartışılıyordu. Bugün ciğer bizimdir, bizim olduğunun da tespitidir. İleriki dönemlerde de ciğer festivali için hazır olun" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Hasan Yüksel, kahvaltıda yediği ciğer kebabını çok beğendiğini dile getirerek, Diyarbakır ciğer kebabının tescillenmesine tanıklık ettikleri için mutlu olduğunu anlattı.

Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan Beyzanur Ceylan, etkinlik sayesinde kahvaltıyı ciğer kebabıyla yaptıklarını aktararak, ciğer kebabının tescil almasının sevindirici olduğunu söyledi.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, kurum ve kuruluş yöneticileri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.