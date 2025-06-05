Diyarbakır'daki yangında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.