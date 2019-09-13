Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili 3 gözaltı13 Eylül 2019 Cuma 09:44 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 16:21
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı, HDP'li Kulp Belediye Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.
Dün Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.
Belediyeye ait aracın saldırının gerçekleştiği yerde görüldüğü iddiası
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K, HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. ve HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Belediye Başkanı M.F.T. ile HDP İlçe Başkanı A.K, HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bir şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.
Kaynak: AA