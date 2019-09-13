Türkiye

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili 3 gözaltı

13 Eylül 2019 Cuma 09:44 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 16:21

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı, HDP'li Kulp Belediye Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.