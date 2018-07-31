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Diyarbakır'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı: 13 tutuklu

Diyarbakır'da düzenlenen 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda bin 239 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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Diyarbakırda zehir tacirlerine göz açtırılmadı: 13 tutuklu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişiler ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik 12-30 Temmuz'da 11 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda bin 239 kilo 800 gram esrar ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 17 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı, 3 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, bir şüphelinin işlemlerinin sürdüğü aktarılarak, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA 

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