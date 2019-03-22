Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Mart'ta jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Bayrak-119 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen-02 Operasyonu" dün tamamlandı.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 4 kış sığınağı ile silah mevzisi kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklar ile arazideki aramalarda toprağa gömülü 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 220 fişek, 4 boş kovan, roketatar mühimmatı, 2 tüp ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon bölgesinde 174 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 36 araç arandı. 4 kişi, Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA