Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesinin güneyindeki dağlık ve kırsal alanda, 18 Şubat'ta Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-17 Özel Birlik Operasyonu"nun dün saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesinde kullandıkları bir sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Yayıkköy Yarımca mezrası kırsalında 150 metrekarelik düz bir alanda toprağa gömülü vaziyette mayın, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 75 dolu tüp bulunarak imha edildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde 4 konut ve eklentisinde 220 kişi ve 5 aracın sorgulamalarının yapıldığı, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA