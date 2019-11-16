6 il ve KKTC'de düzenlenen hava destekli operasyonda çok sayıda tabanca, uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bitlis, Elazığ, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve KKTC'de silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, özellikle Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesi civarında bölge halkı ve esnafa tehdit ve şiddet uygulayarak sindirmeye çalışan, bölgeden yaya olarak geçen vatandaşlara karşı sıklıkla kapkaç ve gasp gibi suçlar işleyerek, halkı tedirgin ve huzursuz eden ve bu kapsamda toplam 170 ayrı suça karıştıkları tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik 69 ayrı adreste hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

56 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonucu 69 farklı adreste 56 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, ayrıca uzun namlulu tüfek mermileri ve uçak savar mermileri, çok sayıda çalıntı ve klonlu telefon, 100 bin lira ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi

Gözaltına alınan 56 kişiden 42'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: TRT Haber