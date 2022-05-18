Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da huzur uygulaması: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur uygulamasında 12 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamasında, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 49 fişek, 9 paket halinde 26.66 gram metamfetamin, 2 kök Hint keneviri ve 1,95 gram toz esrar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Denetim
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