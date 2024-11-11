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Türkiye
DHA 11.11.2024 07:18

Diyarbakır'da çıkan yangında iki ahşap kafe küle döndü

Diyarbakır'da ahşap bir kafede çıkan yangın, büyüyerek bitişiğindeki başka bir kafeye sıçradı. İtfaiye ve TOMA araçlarının müdahale ettiği alevler, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Diyarbakır'da çıkan yangında iki ahşap kafe küle döndü

Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi, Dr. Şeref İnalöz Caddesi üzerinde bulunan ahşap bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki başka bir kafeye daha sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ekipler yangını, 7 itfaiye aracı ve il emniyet müdürlüğüne ait 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Her iki kafede de soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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