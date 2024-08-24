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Türkiye
AA 24.08.2024 18:07

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı.

Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, beraberindeki partililerle Güran ailesini ziyaret etti.

Ocak, gazetecilere, devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ocak, “Biz çok ümitliyiz, sona yaklaştığımızı umuyoruz. Yakın bir zamanda çok müjdeli bir haberi alıp tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz." dedi.

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