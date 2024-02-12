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Türkiye
AA 12.02.2024 15:14

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotograf: DHA]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1624'üncü gününde devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden, 9 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen kızı Şaziye için gelen anne Katibe Ay da oturma eylemine dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Anne Ay, kızına kavuşmak için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Kızından 9 yıldır haber alamadığını ifade eden Ay, "Kızım gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Diğer anneler gibi ben de burada bekleyeceğim. Gelsin, kardeşleri onu özledi. O gelene kadar buradayım. Kızım benimle yaşasın, gözyaşım artık dinsin" dedi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

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