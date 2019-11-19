Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 78'inci güne girdi.

Anne Hatice Levent, kızı Fadime için katıldığı oturma eylemini sürdüreceğini belirtti. Bütün anneler olarak çocukları için eylemde olduklarını anlatan Levent, 72 yıl da olsa bekleyeceklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu vicdansızlar garibanımdan ne istediler. Fadime'mi versinler, Fadime'mi istiyorum. Bu zulmü bize çektirmesinler. Bizi mahvettiler" diyen Levent, şöyle konuştu:

"Yavrumu yoklukla, büyük cefalarla büyüttüm. Sırtıma sarıp sarmaladım, halılar dokudum, yokluklarla büyüttüm. Yavrumu istiyorum. Yavrum için buradayım, ölünceye kadar da buradayım. Ömrüm ne kadar yeterse o kadar burada olacağım. Bütün analar olarak ancak yavrumuzu alınca buradan gideriz."

[Fotoğraf: AA]

"Çocuklarımızı götürüp ABD'ye uşak etmişler"

Kızı Songül için eyleme katılan Fatma Akkuş ise, evladından 5 yıldır haber alamadığını, bu sürenin kendisine bir ömür gibi geldiğini belirtti.

Çocuklarını zor koşullarda büyüttüklerini anlatan Akkuş, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı götürüp ABD'ye uşak etmişler. Onlar çocuklarımızı ABD'ye satıyor, kendi çocuklarını da özel okullarda yetiştiriyorlar. Kalkmayacağız, çocuklarımızı alana kadar gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler, onlar için büyütmedik. Onlar kendi çocuklarını götürüyorsa götürsünler. Onların davaları varsa kendi çocuklarını davalarına koysunlar. Niye bizim çocukları götürüyorlar?"

Kaynak: AA